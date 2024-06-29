Türkiye’nin Dev Market Zinciri 0 Şirketle Birleşme Kararı Aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin Dev Market Zinciri 0 Şirketle Birleşme Kararı Aldı

Dev market zinciri Şok Market’in Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin dev market zinciri Şok yüzde 100 hissesine sahip olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldı.

Birleşme yönetim kurulu tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde onaylandı. Birleşme işlemi için 28 Haziran 2024 tarihinde de Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Birleşmenin devralma şeklinde gerçekleşeceği aktarıldı. Future Teknoloji'nin tüm hisseleri Şok Marketler tarafından devralınacak.

Ayrıca Future Teknoloji hisseleri borsada işlem görmeyecek. Birleşmeye esas finansal tablo tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.

TOPLAM SERMAYESİ AÇIKLANDI

Öte yandan şirket tarafından açıklama da yapıldı. Birleşmenin tüm yasal süreçlere uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Şok Market’in Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonrası toplam sermayesi 593.290.008 TL olacak.

Şirket, birleşme sürecinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Market, birleşme sonrasında müşteri memnuniyetini artırmayı ve pazar payını genişletmeyi amaçlıyor.

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