Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci sorunu biliyoruz, ya ikincisi

Asal Araştırma, 22-29 Eylül haftasında 26 ilde yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankette soru yöneltilenlerin büyük çoğunluğu yüzde 56.8'i oranında Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu söyledi.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketinde sorunlar sıralaması ise dikkat çekti.

Ankette yüzde 56,8'lik oranla 'ekonomi' birinci sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 8,2'i ise en büyük sorunun 'adaletsizlik' olduğunu söyledi.

18 yaş ve üzerinde 2520 kişiyle yapılan anketin sonuçlarında Türkiye'nin sorunları sıralandı.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI LİSTESİ

Ekonomi: yüzde 56.8

Adaletsizlik: yüzde 8.2

Mülteciler: yüzde 5.0

İşsizlik yüzde .5

Eğitim: yüzde 4.2

Şiddet olayları: yüzde 3.5

Ahlaki değer kaybı: yüzde 2.0

Güvenlik/Asayiş: yüzde 1.8

Kentsel dönüşüm/Deprem: yüzde 0.9

Terör: yüzde 0.8

Sağlık: yüzde 0.5

Her şey sorun: yüzde 5.7

Diğer: yüzde 3.1

Sorun yok: yüzde 0.6

Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 2.4