Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci sorunu biliyoruz, ya ikincisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci sorunu biliyoruz, ya ikincisi

Eylül ayında yapılan 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketi sonuçları belli oldu.

Asal Araştırma, 22-29 Eylül haftasında 26 ilde yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankette soru yöneltilenlerin büyük çoğunluğu yüzde 56.8'i oranında Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu söyledi.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketinde sorunlar sıralaması ise dikkat çekti.

Ankette yüzde 56,8'lik oranla 'ekonomi' birinci sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 8,2'i ise en büyük sorunun 'adaletsizlik' olduğunu söyledi.

18 yaş ve üzerinde 2520 kişiyle yapılan anketin sonuçlarında Türkiye'nin sorunları sıralandı.

sorunlarm.webp

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI LİSTESİ

Ekonomi: yüzde 56.8
Adaletsizlik: yüzde 8.2
Mülteciler: yüzde 5.0
İşsizlik yüzde .5
Eğitim: yüzde 4.2
Şiddet olayları: yüzde 3.5
Ahlaki değer kaybı: yüzde 2.0
Güvenlik/Asayiş: yüzde 1.8
Kentsel dönüşüm/Deprem: yüzde 0.9
Terör: yüzde 0.8
Sağlık: yüzde 0.5
Her şey sorun: yüzde 5.7
Diğer: yüzde 3.1
Sorun yok: yüzde 0.6
Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 2.4

Son Haberler
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci sorunu biliyoruz, ya ikincisi
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Birinci sorunu biliyoruz, ya ikincisi
Asgari ücretin en fazla kaç lira olabileceği belli oldu. AKP kulisleri bu rakamı konuşuyor
Asgari ücretin en fazla kaç lira olabileceği belli oldu. AKP kulisleri bu rakamı konuşuyor
Bakanlık 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak Şartlar belli oldu
Bakanlık 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak Şartlar belli oldu
Ahmet Çakar'dan tuhaf kutlama: Galibiyet fışkırtması
Ahmet Çakar'dan tuhaf kutlama: Galibiyet fışkırtması
İBB'nin AKP'li üyesi de skandala imza attı! Katledilen İkbal ve Ayşenur için 'Nevrotik flört...' dedi
İBB'nin AKP'li üyesi de skandala imza attı! Katledilen İkbal ve Ayşenur için 'Nevrotik flört...' dedi