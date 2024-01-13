Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu

Kaynak: İHA
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, Türkiye’nin en soğuk ili gece eksi 18,3 dereceyle Bolu oldu.

Meteoroloji Gözlem İstasyonunun meteorolojik parametreleri sonucunda Bolu, bu gece eksi 18,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

İl ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya oldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 18,3 derece olarak ölçülürken, Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 17,5 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 16 derece ile Erzincan, Merkez, Erzincan/Sakaltutan Geçidi oldu.

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