Türkiye'nin en temiz erkeğine 500 bin lira ceza verildi

Sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Instagram ve TikTok'ta yayınladığı temizlik videolarında ürün tanıtımı yaparken "reklam" ibaresini kullanmadığı gerekçesiyle 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Cem Özkök, cezayı sosyal medya hesabından duyurarak Ticaret Bakanlığı'na tepki gösterdi. Özkök, "Bu hak mı? Gerçekten helal mi?" şeklinde sitemde bulundu.

Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Para için 7/24 sahte reklam yapanlar varken, Türkiye’de bu kadar faydalı işler yapan, çevre temizliği ve yardım projeleriyle öne çıkan, kazancını hayır işlerine yatıran, toplumu bilinçlendiren ve doğru, helal yaşamaya çalışan birine haksızlık yapıldı."

CEM ÖZKÖK KİMDİR?

Cem Özkök, Instagram ve TikTok'ta temizlik videolarıyla tanınır. Özellikle kirli yüzeyleri temizlerken kullandığı "foşur foşur" ifadesiyle dikkat çeken Özkök, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunur.