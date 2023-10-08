Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Ülkemizde satışa sunulan en uygun SUV otomobil fiyatları ve otomobillerin teknik özellikleri belli oldu. İşte o otomobiller...

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 1
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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 2

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; ülkemizde satışa sunulan ve en uygun SUV model araçlar listelendi. İşte o listede yer alan araçlar ve teknik özellikleri...

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 3

1- FİAT EGEA CROSS

Ülkemizde özellikle son dönemlerde en çok satılan ve en ucuz listelerinin genelinde 1. sırada yer alan Fiat Egea, crossover sınıfındaki kompakt SUV modeli Cross modeliyle de listede 1. sırasında yer alıyor.

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 4
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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 5

2- HYUNDAİ BAYON

Birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile ön plana çıkan Hyundai Bayon listede 2. sıraya yerleşti.

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 6
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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 7

3- DACİA DUSTER

2023 yılının ilk iki ayında 5083 satan Dacia Duster uygun fiyat ilkesiyle herkese hitap etmeye çalışıyor. Ayrıca Duster 2024 yılından itibaren Türkiye’de üretilecek. Listede 3. sırada yer alıyor.

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 8
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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 9

4- CİTROEN C3 AİRCROSS SUV

C3 modelinin yerden yüksek versiyonu C3 Aircross SUV uygun fiyat etiketi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tek motor seçeneği ile ülkemize gelen C3 Aircross SUV 2 farklı donanım seçeneğine sahip. Listede 4. sırada yer alıyor.

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 10
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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 11

5- RENAULT CAPTUR

3 farklı donanım ve motor seçeneği ile karşımıza çıkan Renault Captur artan fiyatlarına rağmen listede 5. sırada yer aldı.

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Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı 12
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