Türkiye'nin en yoksul 3 şehri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması raporunun son sayısında Türkiye'nin yoksulluk haritasını paylaştı.

2023 yılının verilerini kapsayacak şekilde hazırlanan raporda, Türkiye genelinde yoksulluk oranı yüzde 21,7 çıkarken, araştırmada, Türkiye'de en yoksul coğrafi bölgesi ve şehirleri de belli oldu.

EN YOKSUL ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Türkiye'nin en yoksul coğrafi bölgesi TR82 olarak açıklanırken, bu bölgede yer alan ve en yoksul 3 şehir ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.

TR10 VE TRA2 İZLEDİ

3 ilin ardından Türkiye'nin en yoksul bölgesi olarak İstanbul'un olduğu TR10 ve yüzde 21,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgeleri geldi.

EN AZ YOKSUL OLAN ŞEHİRLER

Yoksulluk oranı düşük bölgeler arasında ise; yüzde 10,4 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in dahil olduğu TRC1, yüzde 12,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in bulunduğu TRC3 ve Şanlıurfa ile Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgeleri yer aldı.