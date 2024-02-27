Türkiye'nin en zengin oyuncusu açıklandı

Ünlü oyuncuların ne kadar kazandıkları merak ediliyordu. Dünyaca ünlü starların mal varlığını açıklayan bir yabancı site bu kez Türk oyuncuların şaşkına çeviren mal varlıklarını birer birer açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 Türk oyuncu belli oldu. Türkiye’nin en zengin oyuncusu ise pek de şaşırtmadı...İşte en zengin 5 oyuncu:

Lale Devri, Medcezir, Fi ve son olarak Aile gibi fenomen dizilerde başrol olan Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı. Sarıkaya'nın mal varlığı tam tamına 186 milyon TL.

Listede dördüncü sırada ise son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkı ve eleştirilen oyunculuğu ile dillerden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in mal varlığı 249 milyon TL olarak açıklandı.

Üç numarada ise olay adam Can Yaman yer aldı. Son dönemde gazetecilerle yaşadığı tartışmalarla dikkat çeken ve oyunculuk hayatını şu an İtalya'da sürdüren Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında ise "Hürrem Sultan" yani Meryem Uzerli var. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği unutulmaz karakteri ile hafızalardan çıkmayan ve şu anda hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli'nin tıpkı Can Yaman gibi 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak paylaşıldı.

Ve işte geldik listenin tepesine.... Listenin birinci sırasındaki isim yani Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu. Canlandırdığı Behlül, Kuzey, Sekiz ve son olarak Aslan karakteriyle izleyicilerden tam not alan Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en çok servete sahip oyuncusu oldu. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL olarak açıklandı.