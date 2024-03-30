Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi El-Ariş limanına ulaştı

Türkiye, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Mısır’ın El-Ariş limanına ulaşan 8’inci insani yardım gemisi, Filistin halkına insani yardım malzemesi taşıyor. AFAD Başkanı Okay Memiş ve sahada görev yapan ekip tarafından karşılandı. Gemi, Refah sınır kapısından yardım tırları ile Gazze halkına verilecek. Türkiye, bugüne kadar 13 kargo uçağı ve bu gemiyle birlikte 8 gemiyle insani yardım malzemesini Gazzelilere ulaştırmak üzere bölgeye sevk etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." denildi.