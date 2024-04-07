Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu

Kendisini "Türkiye'nin George Clooney'si" olarak tanımlayan Cenk Eren, yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'n değişimi dikkatlerden kaçmazken takipçileri şaştı kaldı. Ameliyata kaç para harcadığı ortaya çıktı.