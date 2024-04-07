Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu

Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu
Kaynak: Haber Merkezi
Kendisini "Türkiye'nin George Clooney'si" olarak tanımlayan Cenk Eren, yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'n değişimi dikkatlerden kaçmazken takipçileri şaştı kaldı. Ameliyata kaç para harcadığı ortaya çıktı.
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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 1

Ünlü kadınların ardından artık ünlü erkekler de estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde ameliyatlı halini paylaşan Cenk Eren'di..

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 2

Ameliyat sonrası suratının ödemli halini sosyal medya hesabından paylaşan Eren'e takipçileri tarafından yüzlerce yorum gelmişti.

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 3

Yorumlarda Eren'e "Bu kim, ne yaptık kendine?" gibi sorular soruldu.

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 4

Kendisini sosyal medyada "Türkiye'nin George Clooney'si" olarak tanımlayan Cenk Eren, söz konusu operasyon sonrası yeni halini yayınladı.

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 5

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmek için 800 bin ile 1 milyon TL arasında ödeme yaptığı iddia edildi.

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 6

Ortaya çıkan yeni hali konusunda ise sevenleri ikiye bölündü. Kimisi "Çok iyi olmuş" yorumları yaparken kimisi ise "Ne gerek vardı?" yorumunu yaptı.

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Türkiye'nin George Clooney'si Cenk Eren yüz gerdirme ameliyatı sonrası yeni halini paylaştı. Takipçileri 'Bu kim' diye sordu 7

İŞTE CENK EREN'İN SON HALİ

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