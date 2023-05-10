Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor

Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan tek mezar, görenlerin dikkatini çekiyor.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 1
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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 2

İHA’nın haberine göre, Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. Yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 3

Yapılan genişletme çalışmalarında mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 4

Niksar-Ünye Karayolu üzerinde kalan mezarlık, dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alınırken, mahalle sakinleri tarafından rivayetleriyle biliniyor.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 5

Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşırken, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 6

Mezarın yaklaşık olarak 30 yıldır aynı noktada olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Metin Ovaçın, "Burada yatan kişi Çepnizâde Hasan Efendi'dir. Bildiğimiz kadarıyla şu an bulunan kabir, sembolik bir kabirdir. Asıl kabri, bu sembolik mezarın altında bulunuyor. Daha öncelerden yol çalışmalarında mezara yaklaşılmaya çalışılsa da iş makinelerinde bir şekilde aksaklık oldu. Mübarek kişinin olduğu yere giriş yapılamadı. Bu kabrin arkada tarafında bir ev daha vardı. Kamulaştırma çalışmaları neticesinde evin olduğu yerden bir yol açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi. Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı. Burada bulunan kabir sembolik bir kabir aslında, orada bulunan kişi sembolik mezarın yanında bulunan kapaktan indiğimizde alt tarafta yatıyor" dedi.

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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 7
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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 8
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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 9
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Türkiye'nin gizemli mezarı. 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor 10
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