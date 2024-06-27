Türkiye'nin golü Şırnak'ı çıldırttı. Az sonra neler olduğuna inanamayacaksınız

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Tüm Türkiye’nin kenetlendiği kritik mücadele için Şırnak şehir meydanında dev bir ekran kuruldu.

Valilik ve Belediye iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda toplanan kalabalık, milli heyecanı birlikte yaşadı.

HAKAN ATTI ŞIRNAK ÇILDIRDI

Maçın başlama düdüğüyle birlikte saat 22.00 itibarıyla meydanı dolduran Şırnak halkı ellerinde Türk bayrakları, A Milli Takım'a gönülden destek verdi.

Uzun süre gol sesinin çıkmadığı maçta 51. Dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun perdeyi açmasıyla birlikte şehir adeta çıldırdı.

KENDİLERİ ATMIŞ GİBİ SEVİNDİLER

Spikerin gol sesiyle beraber yerlerinden fırlayan vatandaşlar golü adeta kendileri atmışlar gibi çığlıklar atarak kutladı.

Cenk Tosun’un 90+4’te attığı galibiyet golü ile kendilerinden geçen taraftarlar galibiyeti şarkılar eşliğinde kutladı.