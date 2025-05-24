Türkiye'nin gururu 137 yıllık dev rakibini satın aldı. 85 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Bacacı Yatırım Holding, 137 yıllık köklü bir geçmişe sahip Helvacızade Grubu’nu yaklaşık 3 milyar TL’ye bünyesine kattı. Bu stratejik hamleyle, Zade Yağları ve Zade Vital markaları artık Bacacı Grubu’nun çatısı altında faaliyet gösterecek. Satın alma, yasal onayların alınması ve hisse devrinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Bacacı, bu adımla gıda ve sağlıklı yaşam sektörlerinde küresel pazardaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

1888 yılında kurulan Helvacızade Grubu, Türkiye’nin en köklü markalarından biri olarak biliniyor. Konya merkezli grup, özellikle Zade Yağları ile bitkisel sıvı yağ üretiminde lider konumda. Ayçiçek, zeytinyağı ve mısır yağı gibi ürünleriyle 85 ülkeye ihracat yapan Zade, yüksek kalite standartlarıyla tanınıyor. Zade Vital ise vitamin, mineral ve doğal besin destekleriyle sağlıklı yaşam sektöründe güçlü bir marka olarak öne çıkıyor.

98 yıllık dev şirket Türk şirketini satın aldı. 230 ülkede faaliyet gösteriyor

45 yılı aşkın süredir 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Bacacı Yatırım Holding, bu satın almayla portföyünü genişletti. Holding’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, “Helvacızade Grubu’nun köklü mirasını devralmaktan gurur duyuyoruz. Bu birliktelik, üretim ve ihracat kapasitemizi artırırken, ‘geleceğe değer katma’ vizyonumuzu güçlendirecek” dedi. Tanıl, iki şirketin insan odaklı yaklaşımlarının sinerji yaratacağını vurguladı.

Zade markasının 85 ülkeye ulaşan ihracat ağı, Bacacı’nın küresel pazardaki hedeflerini destekliyor. Konya’daki modern tesislerde üretilen ürünler, ileri teknolojiyle dünya standartlarında tüketicilere sunuluyor. Bacacı, bu satın almayla uluslararası rekabetteki konumunu güçlendirmeyi ve yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

Zade Vital, doğal besin destekleriyle Türkiye’nin sağlıklı yaşam sektöründe lider markalarından biri. Bacacı, bu markayı geliştirerek küresel ölçekte büyütmeyi hedefliyor. Satın alma, holdingin tüketici odaklı stratejisini pekiştiriyor.

Halil İbrahim Bacacı liderliğindeki holding, 1978’den bu yana gıda toptancılığından başlayarak enerji, inşaat, sağlık ve teknoloji gibi alanlarda büyümeye devam ediyor. Helvacızade satın alması, Bacacı’nın sürdürülebilir büyüme ve inovasyon odaklı stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.