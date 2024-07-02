Türkiye'nin her zaman tek kazananı tüp uzmanı Sayısal'a korkunç zam yaptı. Ahmet Hakan'ın yağcı sorusuna ödül parası mı yetiştirecek

Holdingine bağlı Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Süper Star, On Numara gibi şans oyunlarına Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören yüzde 50 civarında zam yaptı.

Çılgın Sayısal Loto'nun kolonu 10 TL'den 15 TL'ye, Süper Star 15 TL'den 23 TL'ye Şans Topu ve On Numara 5 TL'den 8 TL'ye yükseldi. Süper Loto'nun da bu akşam ki çekilişten sonra zamlanacağı tahmin ediliyor.

Zamları çok yüksek bulan bir vatandaş "Zengin olma hayallerimiz de zamlandı. Zaten çıkacağını düşünerek almıyorduk. Hayali kurmak hoşumuza gittiği için oynuyorduk. Artık ona vereceğimiz parayla ekmek alıp evime götürürüm" diye konuştu.

Şans oyunlarına yapılan zam gündeme bomba gibi düşerken espri konusu da oldu. Ahmet Hakan'ın Hürriyet Gazetesi'nde pazar günü Yıldırım Demirören’le yaptığı sohbet sırasında sorduğu soru gündeme bomba gibi düştü.

Ahmet Hakan'ın "Bazı çevrelerin bu borçlar konusunu gündemde tutma çabasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Yıldırım Demirören "Başarılı işler yaptığınızda böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Rahmetli babamdan gördüğümüz ticari ahlakımızın en başında borçlarımızı zamanında ödemek gelir" yanıtını verdi.

Demirören soruyu "Ticaret hayatında borç olur. Türkiye gibi özsermayenin düşük olarak başladığı ülkelerde bütün iş insanları, sermaye ve büyüme ihtiyacını borçlanarak yapar. Bu çok doğaldır. Biz de diğer iş insanları gibi belli yatırımlarımızı borçlanarak yapıyoruz. Burada önemli olan iş insanının borcunu zamanında ödemesidir. Her iş insanının görevidir bu. Biz de o görevlerimizi yerine getiriyoruz" diyerek cevapladı.

Sosyal medyada Ahmet Hakan'ın sorusu ve Yıldırım Demirören'in cevabı espri konusu oldu.