Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Birkaç yıl içinde yerli roketle Ay'a erişmeyi planlıyoruz

Türkiye'nin ilk astronotu ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen “Spor Fest 2024”te öğrencilerle buluştu.

Uzay alanında Türkiye’nin ütopik hedeflerle değil, gerçekçi hedefler ile ilerlediğini belirten Gezeravcı, yakın zaman hedeflerinden birinin 'Uzay Limanı' projesi olduğunu dile getirdi.

“Biz bu alanda kabuğuna sığmayan bir ülke konumuna doğru ilerlemeye devam ediyoruz" diyen Gezeravcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“AY’A ERİŞMEYİ PLANLIYORUZ”

"Uzay alanında kendi yapacağımız çalışmaları, kendi yaptığımız ürünleri, uzayın resmi limiti olan 100 kilometrenin zaten ötesine taşıma kabiliyetine halihazırda sahibiz. İleride bu alanda yapacağımız faaliyetlerin gerçekleştirebileceğimiz bir de fırlatma rampası var. Uzay faaliyetlerinin sadece bizim ihtiyaçlarımız değil, bu alanda faaliyet gösterecek başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılık verecek şekilde, bu alanda muadil ülkelerin fırlatma imkanlarına sahip 'Uzay Limanı' projemiz devam ediyor. Sadece birkaç yıl içinde ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay’a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda.

“DÜNYADA 11'İNCİ ÜLKE KONUMUNA ERİŞECEĞİZ”

Keza uydu alanında Türkiye Cumhuriyeti zaten geçtiğimiz 15- 20 yıl içeresinde farklı uydu fırlatmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülke. 8 Temmuz haftasında ‘TÜRKSAT 6A’ uydumuz uzaya fırlatılacak. Hak ettiğimiz özgüveni pekiştirme noktasında istatistikler önemli. ‘TÜRKSAT 6A’nın fırlatılmasıyla, bu alanda kendi uydusunu kendi imkanlarıyla üretebilen dünyadaki 11. ülke konumuna erişeceğiz."