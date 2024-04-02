Alper Gezeravcı da seçimin kaybedeni oldu. Astronot kıyafetiyle etkinlik etkinlik gezdirildi

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Alper Gezeravcı da seçimin kaybedeni oldu. Astronot kıyafetiyle etkinlik etkinlik gezdirildi
AKP’nin seçim etkinliklerine katılan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da seçimi kaybetti.

Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Pazar günü sandık başına gitti.

Yerel seçimlerde AKP ilk kez ikinci parti oldu. Oyları eriyen AKP birçok ili kaybetti. Seçimlerde 1. Parti çıkan CHP 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

Kaybedenlerden biri de Türkiye’nin ilk astronotu Alper oldu. Gezeravcı, AKP’nin seçim etkinliklerine bir bir katıldı.

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Geçtiğimiz aylarda uzaya çıkan Gezeravcı ‘Gençlik Buluşmaları’ adı altında AKP’ye oy propagandası yapmak için etkinlik etkinlik gezdi.

Gezeravcı, Türkiye’nin birçok ilindeki AKP’nin seçim çalışmalarına katıldı. Gezeravcı, bu etkinliklerde AKP’li bakanlar ve belediye başkan adaylarıyla boy gösterdi.

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ ile seçim arifesinde kol kola poz verdiği de ortaya çıkmıştı.

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Dolayısıyla seçim sonucunda sadece AKP değil propagandasını yapanlar da kaybetti.

Kaybedenler kulübüne Alper Gezeravcı kadar, Sinan Akçıl, Orhan Gencebay, Tansu Çiller, Hulki Cevizoğlu gibi birçok isim de dahil oldu.

Öte yandan Gezeravcı uzaya çıktığında Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü söyleyerek "AKP'nin adamı" imajını yıkmaya çalışmıştı.

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