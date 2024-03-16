Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor

Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor
Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını ziyaretçilere açıyor
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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 1

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi, ‘TCG Uluçalireis’, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin anısına ziyaretçilere kapılarını açıyor.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 2

S-338 borda numaralı bu tarihi denizaltı, Türk Deniz Kuvvetleri’nde 1971’den 2000’e kadar hizmet vermiş, 37 yerli ve 9 NATO tatbikatına katılmış, 12 cephe ve 7 rotasyon görevinde bulunmuş, 160 torpido atışı yapmış ve 1645 dalış gerçekleştirmişti.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 3

2001 yılında Gölcük Tersanesi’nde yenilenen TCG Uluçalireis, şimdi Çanakkale Deniz Müzesi’nde sergilenecek.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 4

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, denizaltının 1944’te Amerika’da inşa edildiğini ve 1971’de Türk Deniz Kuvvetleri’ne katıldığını belirtti.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 5

98 metre uzunluğunda, 8,5 metre genişliğinde ve 2 bin ton ağırlığında olan denizaltı, 2000 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk denizaltı müzesine dönüştürülmüştü.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 6

Albay Aras, denizaltının restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından 18 Mart’ta gençlerin ziyaretine açılacağını ve tüm hazırlıkların bu yönde devam ettiğini ifade etti.

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Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor 7

Türk milletini bu tarihi denizaltıyı ziyaret etmeye davet etti.

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