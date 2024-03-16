Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi 'TCG Uluçalireis' kapılarını açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi, ‘TCG Uluçalireis’, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin anısına ziyaretçilere kapılarını açıyor.
S-338 borda numaralı bu tarihi denizaltı, Türk Deniz Kuvvetleri’nde 1971’den 2000’e kadar hizmet vermiş, 37 yerli ve 9 NATO tatbikatına katılmış, 12 cephe ve 7 rotasyon görevinde bulunmuş, 160 torpido atışı yapmış ve 1645 dalış gerçekleştirmişti.
2001 yılında Gölcük Tersanesi’nde yenilenen TCG Uluçalireis, şimdi Çanakkale Deniz Müzesi’nde sergilenecek.
Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, denizaltının 1944’te Amerika’da inşa edildiğini ve 1971’de Türk Deniz Kuvvetleri’ne katıldığını belirtti.
98 metre uzunluğunda, 8,5 metre genişliğinde ve 2 bin ton ağırlığında olan denizaltı, 2000 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk denizaltı müzesine dönüştürülmüştü.
Albay Aras, denizaltının restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından 18 Mart’ta gençlerin ziyaretine açılacağını ve tüm hazırlıkların bu yönde devam ettiğini ifade etti.
Türk milletini bu tarihi denizaltıyı ziyaret etmeye davet etti.