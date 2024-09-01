Türkiye'nin ilk halk jürisi Adana'da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın son aşamasında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Halk Jürisi ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, ilk kez bir stratejik planın halkın katılımıyla şekillendirileceğini vurgulayan Başkan Karalar, "Adanalılar şehri çok sevdiği ve sahip çıktığı için bu süreci halkın onayıyla yürütmek istedik. Yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın önceliklerini halkımıza sorarak belirleyelim istiyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Adana’yı güvenli, sağlam ve yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirme hedeflerinden bahsederek, "Kentimizin her anlamda güvenli olmasını istiyoruz. Deprem, fırtına, sel gibi doğal afetlerde evlerimizde zarar görme kaygısı taşımadığımız, güven içinde yaşayacağımız bir şehir hayal ediyoruz. Aynı zamanda Adana'nın kültüre ve sanata önem veren bir kent olması da bizim önceliğimiz. Daha keyifli, daha eğlenceli ve sakin bir şehir yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Adanalılar gibi biz de sanatla iç içe, sosyal aktivitelerin yoğun olduğu, hayatın tadının çıkarıldığı bir kent istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Karalar, stratejik planlama süreçlerine dair halkın fikirlerini aldı. Vatandaşlar, planın hedefleri ve projeleri hakkında Halk Jürisi’ne katılarak görüşlerini sundular.