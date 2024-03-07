Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı

Türkiye’nin kapanan dev bankası olan Türk Ticaret Bankası (TTB), 1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla Türkiye’de özel sektör tarafından kuruldu. Ancak 2001 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştı. Şimdi ise geri dönüş hazırlıkları yapıyor ve 6 ay içinde yeniden faaliyete geçmeyi planlıyor.

Türk Ticaret Bankası, Türkiye’nin ilk özel sektör tarafından kurulan bankası unvanını taşıyor. 1937 yılında adını Türk Ticaret Bankası olarak değiştirdi ve merkezini 1952 yılında İstanbul’a taşıdı.

1990’lı yılların başında 400’den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı bulunan banka, 1997 yılında finansal kriz nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 1998 yılında satışa çıkarıldı, ancak ihale iptal edildi. 2001 yılında bankacılık faaliyetleri tamamen sonlandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ancak Kasım 2021’de yeniden faaliyet izni aldı ve Nisan 2023’te ihaleyi İhracatı Geliştirme A.Ş. kazandı. Yeni dönemde Türk Ticaret Bankası, ihracata ve ihracatçılara odaklanarak uzmanlaşmış bir bankacı olarak yoluna devam edecek. Bu gelişme, ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

2023 faaliyet raporuna göre bankanın ödenmiş sermayesi 109 milyon 249 bin TL. Varlıkları 255.628 TL ve bunun 234.029 TL'lik kısmı yurtiçi bankalarda vadeli mevduatta değerlendiriliyor.

Bankacılık kulislerinde yeni yönetimin bankanın stratejisini belirlemeye yoğunlaştığı konuşuluyor. Bankanın 6 ay içinde faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Yeni web sitesinde Korkmaz Yiğit'ten bahsedilmemesi dikkat çekiyor.

Yönetim Kurulu:

Yusuf Balcı (Başkan)

Özgür Volkan Ağar (Başkan Yardımcısı)

Mustafa Gültepe (Başkan Yardımcısı)

Kasım Akdeniz (Genel Müdür)

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin

Dr. Ömer Kalav