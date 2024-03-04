Türkiye’nin ünlü AVM’si Araplara satıldı

Forum adı altında faaliyet gösteren 9 alışveriş merkezinin konkordato talebi, sektörde tartışılan bir konuyken, benzer bir gelişme daha meydana geldi.

Ataşehir'de 2016'da açılan Watergarden, Avrupa'nın en büyük gösteri havuzunu barındıran kompleksinde önemli bir gelişme yaşandı.

Büyükekşi ve Ziylan Ailesi ile Albaraka Türk Katılım Bankası, 2014’te temeli atılan alışveriş merkezi için "Kar-zarar ortaklığı yatırım sözleşmesi" imzaladı ve bu sözleşmeye kapsamında AVM'de ortaklık yapmaya karar verdi.

Ancak, birçok diğer AVM'de olduğu gibi mali sıkıntılar, burada da ortaya çıktı. İlgili taraflar, bekledikleri verimi elde edemedi ve yapılan görüşmeler sonrası ortaklık sona erdirilme kararı alındı.

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ'nin ilettiği bilgilere göre, "6 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, ortaklık sona erdirilmiştir. Watergarden İstanbul projesiyle ilgili herhangi bir hak ve yetkimiz kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ziylan Gayrimenkul, ticaret sicil kayıtlarına göre 5 Mart 2014 tarihinde kurulumu gerçekleşti. Şirketin ödenmiş sermayesi 363 milyon 778 bin TL olarak kayıtlı olup, Ziylan ve Büyükekşi Aileleri'ne aittir. Ortaklar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Mehmet Ziylan, Aykut Büyükekşi, Zehra Büyükekşi, Mahmut Uğur Ziylan, Ayşe Erbalcı, Ali Fuat Akça ve Mürşide İşçi gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, bu aileler aynı zamanda FLO Ayakkabı şirketinde de ortaklıkları bulunmakta.