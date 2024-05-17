Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kısa vadeli dış borç stoku açıklaması.

TCMB verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2023 yılı sonuna göre artış gösterdi. Bu artış yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçerken, 175,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

2024 yılı Martı ayı döneminde bankalar kaynaklı kısa vadeli borç stokundaki artış yüzde 4,1 oldu. Bu artışla birlikte 71,2 milyar dolar düzeyine yükseldi. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stokunda ise düşüş yaşandı. Yüzde 3,7 gerileyen borç 58,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre üç aylık dönemde yüzde 21 gibi büyük bir oranda artış kaydetti ve 15,3 milyar dolara çıktı. Yabancıların bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında yüzde 4,1 azalış göstererek, 19,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 2 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. Yabancıların TL cinsinden mevduatları ise yüzde 8,9 artışla 16,5 milyar dolar oldu.

KAMU BANKALARININ KISA VADELİ BORÇLARI ARTTI

Tamamı Kamu bankaları olmak üzere kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre ilk üç aydaki artış oranı yüzde 9,3 oldu. Kamu bankalarının borcu 37,7 milyar olarak kayıtlara geçti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.