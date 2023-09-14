Türkiye'nin konuştuğu midyeci kadın isyan etti

İzmirli midyeci kadın, midyenin temizlenmesiyle ilgili çektiği videonun yayılıp tepki görmesi sonrası sessizliğini bozdu. Türkiye'nin konuştuğu midyeci kadın isyan ederek videosunun kesilip paylaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu midyeci kadın isyan etti

TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, sokak lezzetleri arasında en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen midye dolmasıyla ilgili sosyal medyada yayılan bir video olay oldu.

Görüntülerde midyeci kadın, midye için "Başlı başına bir çöp işte. Herkes tutturmuş bir hijyen hijyen diye. Midyede neyin hijyeni olacak. Bu bildiğiniz çöp" ifadelerini kullandı.

Midyenin temizlenmesi için uygulanan yöntemi de gösteren kadının videosuna yorum ve tepki yağdı.
İzmirli midyeci Tiktok'ta canlı yayın açarak videoyu yayınlayanlara seslendi. "Beni dün her yerde paylaşan arkadaşa sesleniyorum. Bak güzel arkadaşım. Sen kalkıp benim videomu paylaştın başım gözüm üstüne. Ama keşke videomu kırpmadan paylaşsaydın. İnsanlar onun sonunu da izleseydi" dedi.

"Tamam midye başlı başına bir pislik dedim ama o pislikten biz zevk yaratıp paylaşıyoruz" diyen midyeci kadın "Kokoreçi düşün. İşkembeyi düşün. Mumbarı düşün. Bunların hepsi aynı zaten. Derdin ne benimle güzel arkadaşım. Sen 4 tane babasız çocuğun hakkına girdin ya. Benim işimle oynadın ya" diye konuştu.

Midyeçi kadın bakanlık tarafından denetime geleceklerini, kendisine haber verildiğini duyurdu.

Midyeci kadının konuşması "Ben seni Allah'a havale ettim. Sen benim babasız 4 tane çocuğumun hakkına girdin. İşimle oynadın ben seni Allah'a bırakıyorum. Allah da seninle çok güzel oynayacak" sözleriyle bitirdi

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