Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı

Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda büyük bir yükselme gösterdi. 6 yılda ihracat 4'e katlandı.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, federasyonlarına 147 meslek odası ve 100 bin civarında esnafım üye olduğunu belirterek, ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını söyledi.

Sektördeki sıkıntılara da değinen Taklacı, katma değerli ürünler ürettiklerini ifade etti. Mobilya sektöründe hammadde ihtiyaçlarının yüzde 93'ünü ülke kaynaklarından karşılandığını kaydeden Hüseyin Taklacı, sektörün ürettiğin ürünlerin yüzde 7'sinin ihrac edildiğini söyledi.

İHRACAT DÖRDE KATLANDI

2018 yılında 2 milyar 65 milyon dolar olan ihracat rakamının 6 yılda dörde katlandığını kaydeden yıllara göre artış oranını verdi. Buna göre 2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. .

Taklacı, Çin'in mobilya ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Türkiye'nin ise 9. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.