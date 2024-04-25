Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı

Kaynak: AA
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu'ndan ihracat açıklaması...2018 yılındaki 2 Milyar dolar olan ihracatın 6 yıl içinde dörde katlanarak, 8 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda büyük bir yükselme gösterdi. 6 yılda ihracat 4'e katlandı.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, federasyonlarına 147 meslek odası ve 100 bin civarında esnafım üye olduğunu belirterek, ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını söyledi.

Sektördeki sıkıntılara da değinen Taklacı, katma değerli ürünler ürettiklerini ifade etti. Mobilya sektöründe hammadde ihtiyaçlarının yüzde 93'ünü ülke kaynaklarından karşılandığını kaydeden Hüseyin Taklacı, sektörün ürettiğin ürünlerin yüzde 7'sinin ihrac edildiğini söyledi.

İHRACAT DÖRDE KATLANDI

2018 yılında 2 milyar 65 milyon dolar olan ihracat rakamının 6 yılda dörde katlandığını kaydeden yıllara göre artış oranını verdi. Buna göre 2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. .

Taklacı, Çin'in mobilya ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Türkiye'nin ise 9. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Forto yeni üs olarak Türkiye’yi seçti
Forto yeni üs olarak Türkiye’yi seçti
Son Haberler
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı Gündem
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı Gündem
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi Gündem
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü Dünya
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor Yaşam
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi Gündem
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi