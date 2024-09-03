Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi

Türkiye’nin en önemli otomotiv üreticilerinden Tofaş flaş bir karar aldı. Alınan karar çalışanlara tebliğ edildi. Kararın 2 Eylül’den itibaren uygulamaya konulduğu öğrenildi.

Türkiye’nin en önemli otomotiv üreticilerinden Tofaş, fabrikada vardiya sayısını 1’e indirdi. Alınan karar 6 bin 500 çalışana bildirildi. Tofaş’ın fabrikasının yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunuyor.

Alınan karar çalışanlara şu ifadelerle bildirildi:

“Fabrikamız 02 Eylül 2024 Pazartesi günü tek vardiya düzeninde üretime başlayacaktır. Bu nedenle vardiya çalışma ve yemek saatleri yeniden düzenlenmiştir. 02 Eylül 2024-07 Eylül 2024 tarihleri arasında 5 gün üretim çalışması yapılacaktır.

Proje çalışmalarında görev alan çalışanlarımıza birimleri içerisinde yapılan plan dahilinde yöneticileri tarafından ayrıca bilgi verilecektir. Belirtilen vardiya saatlerine uygun olacak şekilde iş planlamalarını ve çalışma saatlerini düzenlemeleri gerekmektedir. İlgililerin aksaklığa meydan vermeyecek tedbirleri almalarını ve personelimizin bilgilerini rica ederiz."

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