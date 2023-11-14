Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekora koşuyor. Gabar'da ve Kato'da petrol bulunduğu açıklanmıştı

Gabar’da, Kato’da, Cudi’de ve Pervari’de petrol bulunduğu açıklanmasına rağmen Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatının içinde bulunduğumuz Kasım ayında rekora doğru koşacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekora koşuyor. Gabar'da ve Kato'da petrol bulunduğu açıklanmıştı

BloombergHT’nin haberine göre, Türkiye'nin Rus Ural ham petrolü ithalatı Kasım ayında rekor seviyeye ulaşmaya hazırlanırken; diğer büyük alıcılar olan Hindistan ve Çin'in alımlarının, planlanan düşük sevkiyatlara rağmen sabit kalması öngörülüyor.

LSEG verilerine göre Türkiye'nin Rus Ural ham petrolü ithalatının Kasım'da Ekim ayındaki 1,4 milyon tonun üzerine çıkarak, Ekim 2022'de gördüğü ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,43 milyon tonu geçmesini bekliyor.

LSEG verilerine göre 1-15 Kasım döneminde Rus limanlarından Türkiye'nin limanlarına sevk edilmek üzere günde 800 bin tondan fazla Ural petrolü yüklendi. Böylece Ural petrolü ithalatı Ekim ayının aynı dönemine göre 200 bin artmış oldu.

STAR rafinerisinin Rus Ural ham petrolü alımı için Rusya'nın Lukoil firmasıyla yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye daha ucuz Rus petrolü ithal etmeye başlamıştı.

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