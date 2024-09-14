Türkiye’nin sağlık sektöründeki sürdürülebilirlik eylem planına ilişkin rapor yayınlandı

Roche Türkiye'nin sponsorluğunda, Volitan Global tarafından yürütülen 2030 Sağlık Hareketi Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğunda 2030 Vizyonu ve Eylem Planı: Erken Teşhis, Koruyucu Sağlık ve Veri Yönetişimi" raporu kamuoyuna sunuldu.

Bu rapor, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Gelecek Vizyon Toplantısı"nda tanıtıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Volitan Global Kurucu Ortağı ve CEO'su Ufuk Eren, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Nazli Sahafi gibi isimler yer aldı.

Sağlık sektörünün kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum örgütlerinden 25'ten fazla uzman tarafından hazırlanan rapor, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek için somut eylem planları öneriyor.

Raporda, "Sağlıklı Yaşam Endüstrisi Oluşturma", "Koruyucu Sağlık İçin Performans Bazlı Ödeme Sistemleri" ve "Sağlık Veri/Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu" gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artması gibi demografik değişimlerin sağlık sistemi üzerindeki maliyet baskısını artırdığına dikkat çekiliyor.

Sağlık sisteminin daha verimli hale getirilmesi için sağlık veri yönetiminin güçlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, verilerin etkin kullanımıyla hastaların sağlık süreçlerinin daha hızlı ve doğru yönetilebileceği, böylece maliyetlerin düşürülebileceği vurgulanıyor.

Volitan CEO'su Ufuk Eren, raporda yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık ve erken teşhisin sürdürülebilir sağlık yolculuğunda temel taşıyıcılar olduğunu belirtti. Eren, "Sağlık sorunlarını önceden tespit etmek ve önlemek, bireylerin sağlığını korur ve sağlık harcamalarını azaltır. Türkiye'nin sağlık sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için koruyucu sağlık ve erken teşhis yöntemlerine odaklanmak önemlidir. Bu, hem nüfusun sağlığına katkı sağlar hem de uzun vadede sağlık masraflarını kontrol altına almamıza yardımcı olur. Bu yolda, Türkiye’nin sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için veri yönetişimi politikalarına odaklanmak kritik öneme sahiptir." dedi.