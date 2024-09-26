Türkiye'nin şiddet haritası yayınlandı ’Bilin bakalım birinci sırada hangi il var?’

Umut Vakfı Türkiye genelinde gerçekleştirdiği silahlı şiddet olayları araştırmasına göre 2014 yılından 2023 yılı kadar geçen yaklaşık 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayda; toplam 21 bin 434 kişi ölürken, rapora ağır yaralanan kişilerin kaçının öldüğü ise bilinmediği belirtildi. İstanbul ise şiddet olaylarında il bazında ilk sırada yer aldı.

Raporda, 2023 yılında; 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdığı duyuruldu. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölürken, 3 bin 820 kişi de yaralandığı aktarıldı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde kaleşnikof, otomatik tüfekler ve beylik silahları. Yüzde 15’inde ise bıçak, balta ve kesici aletler kullanıldı.

Marmara Bölgesi 3 bin 773 olayın; yüzde 29.23’ü yani 1103’ü ile sıralamada ilk sırada yer alırken, diğer bölgeler ise şu şekilde sıralandı; yüzde 14.71’i yani 555’i Karadeniz Bölgesi’nde, yüzde 14.44’ünü kapsayan 545’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 473 olayı kapsayan yüzde 12.54’ü Ege Bölgesinde, 464 olayı kapsayan yüzde 12.30’u İç Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 11’ini kapsayan 415’i Akdeniz ve yüzde 5.78’i yani 218’i de Doğu Anadolu Bölgesinde olay gerçekleşti.

AKDENİZ’DE CİDDİ DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Bir önceki yıl şiddetin bölgeler haritasında ikinci sırada olan Akdeniz Bölgesi’nde 2023 yılında ciddi bir düşüş olduğu ve altıncı sıraya gerilediği belirtildi. Sıralamada yeri değişmeyen bir bölge de Doğu Anadolu Bölgesi oldu. 2022 yılında 459 olayın yaşandığı Ege Bölgesi'nde 2023 yılında 352 ölümlü, 391 yaralamalı 473 olayın basına yansıdığı açıklandı. İç Anadolu Bölgesi; en çok silahlı şiddet olayının yaşandığı bölgeler sıralamasında son yıllarda yeri değişmeyen bir bölge oldu.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

İzmir'de bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 19’lık artışla 140 ölümlü, 140 yaralamalı toplam 164 olay yaşandı. Her yıl Konya en çok olayın yaşandığı il olarak birinci sırada olurken 2023 yılında bu ilde yaşanan olay sayısında yüzde 40’lık düşüş yaşandığı ve sıralamada ikinci sıraya indiği, başkent Ankara’nın ise bir önceki yıla göre yüzde 39’luk artışla birinci sıraya geldiği görüldü. Doğal olarak birçok ülkenin nüfusundan kat kat fazla nüfusa sahip İstanbul 505 olayla en çok olayın yaşandığı kent oldu.