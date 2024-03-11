Türkiye’nin teknoloji yayıncılarından Webtekno Mediazone tarafından satın alındı

Türkiye’nin en önemli teknoloji yayıncılarından Webtekno satıldı. Bünyesinde Mackolik, Onedio, Mynet ve TVEkstra’yı bulunduran Mediazone, Webtekno’yu satın aldı.

Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında anlaşma yapıldı.

Kaan Kayabalı konu hakkında, “Artık Spor, Gündem, Haber ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi ekliyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız. Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

WEBTEKNO KURUCUSU KONUŞTU

İbrahim Akman ise “Webtekno’nun yerinin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve bu planların gerçekleşeceğine inancım tam. Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim. Webtekno, teknoloji dikeyinde yaptığı yayıncılığın kapsamını genişleterek en iyi yaptığı işi yapmaya devam edecek ve ürettiği içerikleri artık daha fazla kişiye ulaştıracak, ben de artık bir Mediazone yatırımcısı olarak bu süreçte Kaan Kayabalı ve Mediazone ekibine planlarını gerçekleştirmeleri adına elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım” ifadelerini kullandı.