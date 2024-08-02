Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Onlarca fabrikayı onlar yapmıştı

Ekonomik kriz şirketleri zor durumda bırakıyor.Son olarak onlarca fabrika binasında imzası bulunan Bozkaya İzolasyon İnşaat Mühendislik Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato başvurusunda bulundu.
Mahkeme, şirketin talebini değerlendirerek bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. 20 yıllık tecrübesiyle sektörde tanınan Bozkaya İzolasyon, uzman kadrosuyla müşterilerine hizmet veriyordu.
Şirketin konkordato talep etmesi inşaat sektöründe bomba etkisi yaptı. Bozkaya İzolasyonun, konkordato sürecinde alacaklılarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürebilmeyi hedeflediği belirtildi.
İlgili Haberler