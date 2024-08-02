Bankalar çalışanlarına kesenin ağzını açtı

Düzenleme: Kaynak: bankadunyası.com
Bankalar çalışanlarına kesenin ağzını açtı

Bankaların çalışanlarına temmuz ayında yaptığı zam miktarı ortaya çıktı. Bakın hangi banka en yüksek zammı verdi.

Hem kamu bankaları hem özel bankalar temmuz ayında çalışanlarına zam yaptı. Kamu ve özel bankalardan oluşan 26 bankadan 14'ü çeşitli oranlarda zam yaptı. 12 Banka ise ya zam yapmadı ya da yaptığı zammı açıklamadı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu bankaların çalışanlara yaptığı zammın listesini yayınladı.

Kamu bankaları içinde en yüksek zam yüzde 28,8 ile Vakıfbank'tan geldi. Özel bankalar arasında en yüksek zam yüzde 30 ile HSBC'den geldi. Yapı Kredi Bankası yüzde 27,7 zam yaparken, Garanti Bankasının zam oranı ortalama 27,5 oldu. Akbank ve Denizbank çalışanlarına yüzde 20 oranında zam verdi.

Ziraat Bankası çalışanlarına yüzde 17 zam uygularken, Halk Bank'taki zam oranı yüzde 15 oldu. İş Bankası'nın zam oranı ise belli değil.

Türkiye'de bankacıların maaşı, bankanın büyüklüğüne ve deneyime göre değişebiliyor.

İşte bankaların çalışanlarına yaptığı zam oranları:

foto4448889900-kopya.webp

İlgili Haberler
Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu. Ekonomiye büyük kaybettirdi
Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Onlarca fabrikayı onlar yapmıştı
Selçuk Bayraktar hakkındaki iddiayı mahkeme sordu bakanlık doğruladı
Yılmaz Özdil Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas için söylediklerini açıkladı
Son Haberler
Eşini özel vizeyle hacca götürüp lüks otelde bir ay kalan Diyanet başkan yardımcısı vatandaşa şükretmeyi önerdi Gündem
Eşini özel vizeyle hacca götürüp lüks otelde bir ay kalan Diyanet başkan yardımcısı vatandaşa şükretmeyi önerdi
Eyüpspor'un adı değişti Spor
Eyüpspor'un adı değişti
Tarım dışı istihdam verileri sonrası altın uçuşa geçti Ekonomi
Tarım dışı istihdam verileri sonrası altın uçuşa geçti
Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak Gündem
Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak
Koç Holding parayı verdi. İmzalar atıldı Spor
Koç Holding parayı verdi. İmzalar atıldı
Erzincan’da ekmeğe bir zam daha Yerel Haberler
Erzincan’da ekmeğe bir zam daha
Son dakika... Yangın söndürme helikopteri göle düştü Gündem
Son dakika... Yangın söndürme helikopteri göle düştü