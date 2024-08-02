Bankalar çalışanlarına kesenin ağzını açtı

Hem kamu bankaları hem özel bankalar temmuz ayında çalışanlarına zam yaptı. Kamu ve özel bankalardan oluşan 26 bankadan 14'ü çeşitli oranlarda zam yaptı. 12 Banka ise ya zam yapmadı ya da yaptığı zammı açıklamadı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu bankaların çalışanlara yaptığı zammın listesini yayınladı.

Kamu bankaları içinde en yüksek zam yüzde 28,8 ile Vakıfbank'tan geldi. Özel bankalar arasında en yüksek zam yüzde 30 ile HSBC'den geldi. Yapı Kredi Bankası yüzde 27,7 zam yaparken, Garanti Bankasının zam oranı ortalama 27,5 oldu. Akbank ve Denizbank çalışanlarına yüzde 20 oranında zam verdi.

Ziraat Bankası çalışanlarına yüzde 17 zam uygularken, Halk Bank'taki zam oranı yüzde 15 oldu. İş Bankası'nın zam oranı ise belli değil.

Türkiye'de bankacıların maaşı, bankanın büyüklüğüne ve deneyime göre değişebiliyor.

İşte bankaların çalışanlarına yaptığı zam oranları: