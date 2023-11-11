Türkiye'nin yeni zırhlı aracı PARS X ortaya çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli araçlara PARS X 8X8 eklendi.

KAYNAK: AA
Türkiye'nin yeni zırhlı aracı PARS X ortaya çıktı

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında 300'üncü aracın teslimatı dolayısıyla düzenlenen törende, Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve sır gibi saklanan 8X8 taktik tekerlekli zırhlı araç, PARS X 8X8 isimlendirmesiyle ilk kez görüntülendi.

fodto112.jpg

İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen çözümlerine imza atan FNSSŞ; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4X4’ten 8X8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine uzanan geniş bir ürün portföyüne sahip bulunuyor.

foto5556.jpg

FNSS, taktik tekerlekli zırhlı araçlarını PARS ailesi altında geliştirip kullanıma sunuyor. Bu kapsamda bugüne kadar geliştirilen çok sayıda 4X4, 6X6 ve 8X8 araç yurt içinde ve dışında görev yapıyor.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark yaratacak PARS X 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

İlgili Haberler
Burak Yılmaz üst geçidin altında saklanan Rıza Çalımbay'ı nasıl yakaladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu. Yüzlerce kişi yakalandı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek nedir? Sağlık
Spora başlamadan önce ve sonra tüketilmesi gereken içecek nedir?
İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen BM personeli sayısı 101’e yükseldi Dünya
İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen BM personeli sayısı 101’e yükseldi
Bir dokunuşla bina yerle bir oldu Gündem
Bir dokunuşla bina yerle bir oldu
Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar Spor
Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar
Türkiye dikkat! Bu gece geliyor. Herkesin kapısını çalacak Gündem
Türkiye dikkat! Bu gece geliyor. Herkesin kapısını çalacak
Tüm araç sahipleri için yeni uygulama devreye alınıyor! Artık zorunlu olmayacak Ekonomi
Tüm araç sahipleri için yeni uygulama devreye alınıyor! Artık zorunlu olmayacak
Saray'dan İstanbul için Ali Yerlikaya kararı Gündem
Saray'dan İstanbul için Ali Yerlikaya kararı