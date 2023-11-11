Burak Yılmaz üst geçidin altında saklanan Rıza Çalımbay'ı nasıl yakaladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Şerafettin Tilki, Beşiktaş'ta görevinden ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'ı üst geçidin altında nasıl yakaladığını ortaya çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Yılmaz üst geçidin altında saklanan Rıza Çalımbay'ı nasıl yakaladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Kulağımız delik ya! Neler duyuyoruz neler. Ne tuhaf hareketler. Söz verdiğimiz üzere Riva’da yaşanan skandalı yazarken zırrrrr telefon. Kuşlarım ötmüyor, maşallah şakıyorlar. Bülbül gibi.. Bu kez konu Beşiktaş...

Bu kez direk duymadım. Duyandan, görenden ve yaşayandan dinledim.

İtiraf edeyim nutkum tutuldu.

Anlatayım..
Burak Yılmaz, Antalya maçı sonrası, “Yerime geçmek isteyen hoca, kanal kanal dolaşıyor. Kulis yapıyor. Böyle şeylere gerek yok” şeklinde çıkış yaptı.
Bir anda Rıza Çalımbay hedef hoca haline geldi.
Çalımbay, Burak’ın sözlerinin aksini iddia etti.
Sonuçta Yılmaz’ın dediği doğru çıktı.

Ama olay bu değil.

Burak Yılmaz, Antalya dönüşü Başkan Çebi ile konuştu. Yılmaz, “Görevi bırakmak istiyorum. Kalırsam da 4-5 ismi kadro dışı bırakacağım” dedi.

Çebi "Kimler ve neden" diyemeden Yılmaz devam etti:

“Başkanım, Onana takıma ayak uyduramadı. Rosier disiplinsiz. Rebiç’de öyle sıkıntılı. Amartey, Umut ve Amir’de düşüş var. Toparlanamıyorlar. Aboubakar tuhaf tepkiler veriyor. Cenk ile Salih sözleşme sıkıntısındadır..”

Çebi, “Kongre ay sonu. Şu an bu hamle ters tepebilir. Oyuncuya değil takıma zarar verir. 3 Aralık’ta hep birlikte gideriz” diyerek konuyu kapattı.

Bodo yenilgisi sonrası Burak yine soluğu başkanın odasında aldı. “Ayrılıyorum. Teşekkür ederim” dedi. Çebi sakin karşılayıp uğurladı.

İşte bomba şimdi patlıyor.

Sıkı durun..

Burak eşyalarını alıp arabasına bindi. Tesislerden ayrıldı. Yanlışlıkla otoban yerine yan yola girdi. Ee normal dalgın, üzgün..

Tesis girişine 250 metre uzaklıktaki alt geçidin altına geldiğinde gözlerine inanamadı.
Yavaşladı. Evet lüks cip içinde bekleyen Rıza hocadan başkası değildi.

Camı açtı. “Geç kalmayın Rıza hocam. Başkanı bekletmeyin..” deyip gaza bastı. Direksiyonda oturmayan Rıza hoca şokta. Her ne kadar Çalımbay, “Yok oğlum, yanlış anlama..” demeye kalksa da, Yılmaz gazlayıp uzaklaştı.

Çalımbay da aracı kullanana (kardeşi Kemal olduğu bilgisi var) "Gidelim" dedi, gizli saklı beklemenin gereği kalmamıştı.

Bas gaza yavrum, bas gaza.. Yılmaz’ın ayrılmasından sonra daha 10 dakika geçmeden Çalımbay hoop Başkan Çebi'nin yanında. Yazılı sözleşme yok. "Seçime kadar git. Gerisini yeni başkan ile konuşursundan" ibaret anlaşma.

Neler gördük, duyduk! Ama böylesi ilk.
Eee ilklerin takımı Beşiktaş.

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