Türkiye'ye 6-1 hatırlatması. Avusturya iyice havalandı

A Milli Takım'a gözdağı

A Milli Futbol Takımımız yarın akşam saat 22.00’de Leipzig Stadyumu’nda Avusturya’ya karşı EURO 2024 son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Avusturya Milli Takımı’nın defans oyuncusu Kevin Danso, UEFA'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada, Ay-yıldızlılar ile yapılacak maç öncesinde duygularını paylaştı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen dostluk maçını hatırlatarak, “Bu sefer çok daha farklı bir mücadele olacak. Mart’ta aldığımız 6-1’lik galibiyetle harika bir oyun sergiledik. O maçı geriye dönüp analiz ettik ve rakibimizi iyi tanıyoruz. Geliştirmemiz gereken noktalar var ve eğer bunları başarabilirsek, aynı özgüven ve performansla sahaya çıktığımızda galibiyete ulaşabiliriz” dedi.

Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Lens forması giyen Danso, EURO 2024 grup maçlarında da Fransa ve Polonya’ya karşı önemli dakikalar aldı.