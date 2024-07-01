Türkiye'ye 6-1 hatırlatması. Avusturya iyice havalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye 6-1 hatırlatması. Avusturya iyice havalandı

Avusturya'nın stoperi Kevin Danso, mart ayında A Milli Takımımız'ı 6-1 yendiklerini hatırlattı, EURO 2024 Son 16 Turu maçı öncesi iddialı konuştu.

A Milli Takım'a gözdağı

A Milli Futbol Takımımız yarın akşam saat 22.00’de Leipzig Stadyumu’nda Avusturya’ya karşı EURO 2024 son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Avusturya Milli Takımı’nın defans oyuncusu Kevin Danso, UEFA'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada, Ay-yıldızlılar ile yapılacak maç öncesinde duygularını paylaştı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen dostluk maçını hatırlatarak, “Bu sefer çok daha farklı bir mücadele olacak. Mart’ta aldığımız 6-1’lik galibiyetle harika bir oyun sergiledik. O maçı geriye dönüp analiz ettik ve rakibimizi iyi tanıyoruz. Geliştirmemiz gereken noktalar var ve eğer bunları başarabilirsek, aynı özgüven ve performansla sahaya çıktığımızda galibiyete ulaşabiliriz” dedi.

Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Lens forması giyen Danso, EURO 2024 grup maçlarında da Fransa ve Polonya’ya karşı önemli dakikalar aldı.

grz-bodw0aa-gem.jpeg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı
Son Haberler
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor Kültür Sanat
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor
Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku Spor
Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor' Gündem
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor'
Melis Yılmaz imzayı attı Spor
Melis Yılmaz imzayı attı
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor Spor
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir' Gündem
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir'