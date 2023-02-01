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  • TL feci şekilde değer kaybettirilince Türkiye turist rekoru kırdı. Hangi ülkenin insanları ceplerinde Eurolarla Türkiye'

TL feci şekilde değer kaybettirilince Türkiye turist rekoru kırdı. Hangi ülkenin insanları ceplerinde Eurolarla Türkiye'yi gezdi

Türkiye'ye çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Bakanlığın verilerine göre; 5 milyon 679 bin 194 turist ağırlandı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:00
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Türkiye'ye en çok hangi ülkeden turist geldi? İşte o ülke

TL feci şekilde değer kaybettirilince Türkiye turist rekoru kırdı. Hangi ülkenin insanları ceplerinde Eurolarla Türkiye'yi gezdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkeye giriş-çıkış yapan yabancı turist verilerini paylaştı. Verilere göre; Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 5 milyon 679 bin 194 turist sayısıyla Almanya oldu. 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 71,07 artışla 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

ALMANYA’DAN 5 MİLYON TURİST AĞIRLANDI

Türkiye'ye 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülke, 5 milyon 679 bin 194 turist sayısıyla Almanya oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde yer alan duyuruya göre, yabancı ziyaretçi sayısında 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,33 artış oldu.

2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 71,07 artışla 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,74 artışın olduğu Almanya'yı, yüzde 11,74 artış ve 5 milyon 232 bin 611 kişiyle Rusya, yüzde 7,56 artış ve 3 milyon 370 bin 739 kişiyle İngiltere takip etti. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI ARALIKTA YÜZDE 26,79 ARTTI

Türkiye'yi 2022'nin aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,79 arttı ve 2 milyon 399 bin 441 olarak gerçekleşti.

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Yurttas
1.02.2023 16:54
Gelen 1000 eur 20000 tl , giden 20000 tl verip 1000 eur alıyorsa Hazinemize giren döviz miktari ne kadardir? Doviz odeme garantili AKP sozlesmeleri olduguna gore kar ve zararimiz ne kadar?  
 
1950
1.02.2023 16:38
Turist sayısı değil, bir turist kaç dolar harcıyor onu kıyaslayın, önemli olan bu, bir kamyon patates satıyor 1 telefon alıyorsun !!!!  
 
RİYAKARLAR
1.02.2023 16:13
Rekormuş ...Kendi ülkenin vatandaşına fahiş fiyat elin yabancısına ucuz tatil...tam rezalet  
 
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