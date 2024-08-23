Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu dönemde ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471’e ulaştı.
Bakanlık verilerine göre, yurt dışında ikamet eden vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi.
Böylece toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci,
Almanya 3 milyon 502 bin 628 kişiyle ikinci,
İngiltere (Birleşik Krallık) ise 2 milyon 434 bin 333 kişiyle üçüncü sırada yer aldı
İngiltere (Birleşik Krallık) ise 2 milyon 434 bin 333 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
İran dördüncü, Bulgaristan ise beşinci oldu.
Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişiye ulaştı.
Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 kişiyle birinci olurken,
Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü, Polonya dördüncü ve İran beşinci sırada yer aldı.