Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu
Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında Türkiye’yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini açıkladı.

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Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu 1

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu dönemde ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471’e ulaştı.

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Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu 2

Bakanlık verilerine göre, yurt dışında ikamet eden vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi.

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Böylece toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

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Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci,

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Almanya 3 milyon 502 bin 628 kişiyle ikinci,

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İngiltere (Birleşik Krallık) ise 2 milyon 434 bin 333 kişiyle üçüncü sırada yer aldı

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İngiltere (Birleşik Krallık) ise 2 milyon 434 bin 333 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

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İran dördüncü, Bulgaristan ise beşinci oldu.

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Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişiye ulaştı.

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Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 kişiyle birinci olurken,

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Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü, Polonya dördüncü ve İran beşinci sırada yer aldı.

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Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu 24
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