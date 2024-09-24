Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı

Yılın ilk 8 ayında Türkiye'yi 40 milyon 295 bin 979 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı Sınır İstatistikleri Aylık Bülteni'ne göre, ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 artarak 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların sayısı ise ocak-haziran döneminde 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, bu dönemde toplam 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçiyi ağırladı.

Senenin ilk 8 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise 3 milyon 102 bin 412 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'ye ocak ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

RUSYA İLK SIRADA

Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artarak 6 milyon 825 bin 403 olarak gerçekleşti.

Ağustosta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 939 bin 370 ile birinci, Almanya 882 bin 703 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise 668 bin 79 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Polonya izledi.