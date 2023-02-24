Türkiye'ye gelen İskoçyalı ekibin şefi: Bir film setinde olmak gibiydi

İngiltere'den deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye gelen 77 kişilik Kentsel Arama Kurtarma ekibine (UK ISAR) İskoçya'dan katılan 4 itfaiyecinin (SFRS) Şefi John Aitchison deprem bölgesindeki yıkımla ilgili "Bir film setinde olmak gibiydi. Her şey tam bir yıkımdı. Çok katlı binalar sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydi. Bazı binalar ters, bazı binalar ise yan yatmıştı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği ekibin içinde yer alan İskoçya İtfaiyesi'nin 4 personelinin eve dönüşleri sonrasında bölgede yaşadıkları deneyimleri, SFRS'nin web sitesinde yayınlandı. SFRS Şefi John Aitchison deprem bölgelerindeki yıkımı şöyle tarif etti;

"Bir film setinde olmak gibiydi. Her şey tam bir yıkımdı. Çok katlı binalar sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydi. Bazı binalar ters, bazı binalar ise yan yatmıştı.""İnsanlar ailelerini kaybetmişti. Ağlayan kadınları, çocukları enkazdan çıkarmaya çalışan babaları gördüğünüz savaş bölgelerinin haberleri gibiydi. İnsanlar ağlıyor ve her köşe başında kendilerine yardım etmemizi sağlamaya çalışıyorlardı."77 kişilik İngiltere ekibi yaklaşık 10 gün boyunca gece gündüz kurtarma çalışmalarına katıldı ve 11 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell ekiple ilgili "İngiltere Hükümeti, cesur İskoç itfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin, ihtiyaç duydukları anda Türk halkına yardım etme çabalarımızın tam merkezinde yer almalarından gurur duyuyor" açıklamasını yaptı.