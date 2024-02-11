Türkiye’ye kaçak giren Afganlar tek tek anlattı. 3 bin dolar karşılığında getirmişler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Manisa’ya yerleşen Afgan sığınmacıların nasıl Türkiye’ye getirildiklerini gözler önüne serdi.

Videoda açık açık ve rahat tavırlarla geliş güzergahlarını anlatan Afgan kaçaklar, 3 bin dolar karşılığında Van sınırına kadar getirildiklerini ve sonrasında yürüyerek sınırı geçtiklerini açıkladı.

Bir süre kampta kaldıklarını ve sonra da serbest bırakıldıklarını da ekledi.

Akalın videoyu şu açıklamayla paylaştı:

“Manisa’da Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla gelenler, Türkiye’ye nasıl rahatça girdiklerini anlatıyor. Kaçak yollarla girip yakalanan bir Afgan da önce alıkonulup sonra Türk topraklarında salıveriliyor. Avrupa halkları huzur içerisinde yaşıyorsa Türkiye sayesindedir diyen Erdoğan’a hatırlatmak isteriz ki, korumanız gereken sınırlar Edirne’den değil, Iğdır’dan başlıyor!”