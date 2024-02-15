Çocuk tacizcisi Afgan sokaklara geri döndü. Linç edilmekten polis ekipleri kurtarmıştı

Göç stratejisinde yapılan kritik hatalar ve açık kapı politikası sebebiyle Türkiye ne olduğu belli olmayan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Türkiye’yi cazibe merkezi olarak gören yabancılar ilk durak olarak Türkiye’yi görmeye devam ediyor.

Ülkeye yasal ya da kaçak yollarla giriş yapan yabancılar suça bulaşmaya başlarken, neredeyse her gün yabancıların karıştığı haberler gelmeye devam ederken bu şahıslardan bazılarının serbest bırakılması ise toplumda büyük tepkiyle karşılanıyor.

SAPIĞI SOKAKTA GÖRÜNCE İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Zeytinburnu’nda 2 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen ve polis ekipleri tarafından zar zor kurtarılan şahısla sokakta karşılaşan bir vatandaş o anları kayda aldı.

Afgan sapığın Ağustos ayında gerçekleştirdiği taciz olayını hatırlatan vatandaş adeta çılgına döndü. Tacizcinin ses kayıtları ve görüntüleri olduğunu söyleyen vatandaş, Afgan sapığın salınıp sokaklara dönmesine ise adeta isyan etti.

Sokakta gördüğü Afgan’ı görüntüye alan vatandaş, şahsın gelip geçen çocuklara sapıkça baktığını da söyledi.