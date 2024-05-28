Türkiye’ye örnek pati evi

Kaynak: İHA
Türkiye’ye örnek pati evi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 4,5 yıl önce, 26 Ekim 2019'da hizmete açılan Talas Pati Evi, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'de sokak köpeklerinin durumu gündemdeki yerini korurken, Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan bu doğal yaşam alanı, hasta ve bakıma muhtaç köpeklerin tedavi edilmesine ve başıboş köpeklerin rehabilite edilmesine olanak tanıyor.

Başkan Mustafa Yalçın'ın göreve gelmesinin hemen ardından 2019 yılında açılan Talas Pati Evi, yüzlerce köpeğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evlerinden biri olan ve 17 ayrı bölüme sahip pati evinde, yavru, yaralı ve yaşlı köpeklere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor. Beş doğal mağaranın yer aldığı pati evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin köpeğe ev sahipliği yaptı ve bunlardan 1,472’si hayvanseverler tarafından sahiplendirildi. Vatandaşların köpekleri sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın yedi günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.

KANUN ÇIKMADAN 3 YIL ÖNCE KURULDU

Talas Belediyesi, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi kurma zorunluluğundan yaklaşık üç yıl önce Pati Evi'ni hayata geçirerek örnek bir uygulama gerçekleştirdi. Hayvanseverler ve benzeri dernekler tarafından takdirle karşılanan Talas Pati Evi, geçtiğimiz günlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye'deki üç doğal yaşam alanından biri olarak tescillendi.

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