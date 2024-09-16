Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

TATİL KEYFİ YAKALATTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

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