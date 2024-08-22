Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet. 19 yaşında, 1 çocuk annesi ve hamile

Manisa’da 19 yaşındaki 1 çocuk annesi ve hamile Sude Naz A. dini nikahla birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Sosyal medyada büyük infiale neden olan görüntülerde yerdeki genç kadın yerde kendini ve karnındaki bebeğini korumaya çalışırken acımazsız adam tarafından feci şekilde darp edildi. Çevredekilerin ilgisizliği büyük tepki çekerken, bir kişinin müdahale etmeye çalışması sonrası çevredekiler de adamı engellemeye çalıştı.

Talihsiz kadın olay sonrası hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Manisa Valiliği genç kadının koruma altına alındığını duyurdu.

ŞİDDET GÖRMEYE 14 YAŞINDA BAŞLADI

Sokak ortasında şiddete maruz kalan Sude Naz A. şiddet görmeye 14 yaşında başladığını söyledi. Genç kadın, defalarca şikayette bulunduğunu belirterek, "Annesiz büyüdüğüm için ona tutunmuştum. Yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var” şeklinde konuştu.

Yılmaz Akman’ın alkol ve uyuşturucu kullandığını belirten genç kadın, olay gününü şu sözlerle anlattı:

“Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Yılmaz meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Yılmaz yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm.”

“KARNIMDAKİ ÇOCUĞU ALDIRACAĞIM”

İlk defa 16 yaşında hamile kaldığını belirten Sude Naz A. “Babamın emekli maaşı almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Yılmaz çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz, diye korkuyordum. 5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım" şeklinde konuştu.

Kendisine yaşattıkları nedeniyle dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Sude Naz A. "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.