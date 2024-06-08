'Türkiye’yi NATO’dan atacaklar'. Putin’in “Beynimin yarısı” dediği Dugin’den bomba iddia

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinde yaptığı açıklamada BRİCS’e katılmak istediklerini söyledi. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Fidan’ın sözlerinin Rusya’da memnuniyetle karşılandığı ve konunun mutlaka değerlendirileceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Beynimin yarısı” dediği Rus düşünür Alexander Dugin, Bakan Fidan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Oda TV’den Okay Deprem’e konuşan Dugin, Türkiye’nin Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki denge siyasetini daha fazla sürdüremeyeceğini söyledi.

Türkiye ile ilgili flaş bir iddia ortaya atan Dugin, BRİCS’e üye olması durumunda Türkiye’nin NATO’dan atılacağını söyledi.

Dünyanın tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru değiştiğinin altını çizen Dugin ‘Türkiye bir seçim yapma noktasına gidiyor’ dedi. Dugin şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye BRICS’e üye olursa bu durum eninde sonunda Türkiye’nin NATO’dan çıkmasıyla sonuçlanır. Bu NATO’nun mevzuatında böyle yazdığı için gerçekleşmeyecek, sonuçta NATO bir askeri organizasyon ancak BRICS böyle değil. BRICS, ekonomik ve sosyal bir topluluk ancak uluslararası siyasette çok kutupluluğu savunan bir yapı. Dolayısıyla Türkiye’nin böyle bir yapıya dahil olmasını NATO üyeleri sindiremez ve Türkiye’yi NATO’dan çıkarmaya çalışır.”