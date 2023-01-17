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Türkiye’yi terk eden kadın öğretmen porno sektörüne girdi

Geçen yıllarda çekilen bir ABD’li porno kanalına ait videodaki Türk genç kadının konuşması gündeme oturdu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:47
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Türkiye’yi terk eden genç öğretmen porno sektörüne girdi

Türkiye’yi terk eden kadın öğretmen porno sektörüne girdi
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Son dönemde yetişkinlere göre pornografik içerik üreten OnlyFans ve benzeri kanallara Türkiye’den de ilginin artması dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu konuda sosyal medyada geçen yıllarda çekilen bir ABD’li porno kanalına ait videodaki Türk genç kadın gündeme oturdu.

Adını “Alara” olarak tanıtan ve bir süre önce ABD’ye göç ettiğini anlatan genç kadın porno sektörüne girmek istediğini belirterek Türkiye’de neler yaşadığını anlattı.

Türkiye’de üç sene öğretmenlik yaptığını anlatan Alara, daha sonra ABD’ye göç ettiğini ve bu sektördeki filmlerde oynamak istediğini söyledi.

Baskıcı bir ailede büyüdüğünü anlatan genç kadın, ABD’ye göç ettikten sonra da öğretmenlik yapmaya çalışsa da bundan vazgeçtiğini belirtti.

Akıllara Almanya’da yaşayan yetişkin filmlerinde yer alan Sibel Kekilli’yi getiren “Alara” isimli genç kadın, sosyal medyada gündeme oturdu.

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