Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye gitmişti. Ünlü oyuncu neden gittiğini açıkladı

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile üne kavuşan Serel Yereli, dizinin bitmesinden sonra oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye taşındı.

Şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olan Yereli ülkeden neden gittiğini. Yereli'nin o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere’ye gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli geçen aylarda tatil yapmak için Türkiye'ye geldi. Bir markanın verdiği davette kamera karşısına çıkan Serel Yereli, “Bu meslekte herkesin psikolojisi bozulur. Ben zaten psikolojimin daha az bozulacağı bir kültüre göç etmeyi tercih ettim. İngiltere'de psikolojim bozulsa şarkı yapınca düzelebileceği bir şey vaat ediyor bana. Burada toparlayamayacağımı hissettim” diyerek Türkiye’den gitme nedenini açıkladı.

İngiltere’de daha özgür hissettiğini belirten Serel Yereli “Kendimi ifade etmekle ilgili bir sınırlama daha önce görmemiştim ancak burada oyuncu olduğumdan beri sektör son derecede baskılayıcıydı.” ifadelerini kullandı.