Türkiye’yi terk eden gazeteci dönerci oldu. Gittiği ülkede 15 günde araba alıyor

Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik krizin genç nüfusu umutsuzluğa ittiği, eğitimdeki kalite düşüşü, sosyal hayattaki baskı ve yasakların gençlerin ülkede kalma arzusunu azalttığı, zor geçim şartları ve ekonomik geleceğe dair umutların kaybolmasının ise yurtdışına göçü hızlandırıyor.

Yapılan araştırmalara göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 80'i Türkiye'nin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiriliyor ve yüzde 56'sı gelecekte daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

2021 yılında gelirlerinin yarısını kira ödemek zorunda kalan beyaz yakalı gençlerin oranı yüzde 17 iken, bu oran 2023'te yüzde 45'e yükselmiş durumda.

Sosyal medyada bu konu hakkında paylaşılan videolar dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore'de çekilen bir video, kısa sürede pek çok yorum ve izlenme aldı.

Videoda yer alan Ayşe isimli Türk kadın, gazetecilik mesleğini bırakıp dönercilik yapmaya başladığını belirtiyor.

Genç kadın, "Dört aydır buradayım ve işe alıştım. Türkiye'de gazetecilik yapıyordum. Şimdi döner satışıyla ilgileniyorum. Hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle buradayım. Her şey maddi imkanlara bağlı. Gazetecilik yapabilmek için İstanbul'da olmam gerekiyordu, ancak İstanbul'daki ev kiraları çok yüksek. Güney Kore'de ise alım gücü oldukça fazla." diye konuşuyor.

Videoyu çeken kişinin, "Bu videoyu 15 gün sonra izleyeceksiniz. Kafanızda 15 gün içinde yapmak istediğiniz bir şey varsa, bir manifesto gibi düşünün, 15 gün sonra bir mektubu açacakmışsınız gibi düşünün." şeklindeki sorusuna kadın, "Ben genellikle planladığım şeyleri her gün düzenli olarak yaparım, bu yüzden 15 gün sonrası için uzun bir süre.

Eğer '15 gün sonra ne almak istersin?' diye sorarsanız, 15 gün sonra bir araba almayı düşünüyorum. Burada insanlar 3 gün çalışarak araba alabiliyor. Ancak yeni bir ev tuttum ve masraflarım arttı. Emek vermeden başarı elde edilmiyor." yanıtını veriyor.