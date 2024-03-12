Türkler BYD'nin yeni modeline bayılacak. Hem elektrikli hem de benzinli: Fiyatı ise süper...

Kaynak: Karar
Türkler BYD'nin yeni modeline bayılacak. Hem elektrikli hem de benzinli: Fiyatı ise süper...
BYD, otomotiv alanında fark yaratmayı sürdüren bu yeni model Türkler tarafından ilgiyle karşılanacak. Hem elektrikli hem benzinli olması nedeniyle dikkat çeken modelin fiyatı da dikkat çekiyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Çinli otomotiv firması BYD, markasını duyurmaya başladığı günden bu yana yeni modellerle piyasada yerini almayı sürdürüyor. Özellikle de elektrikli otomobil denilince sınırlarını zorlayan marka, bu kez pek çok seçeneği bir arada sunma kararı aldı. Öyle ki hem şarj edilebilir hem elektrikli hem de benzinli bir modelle piyasaya girmeye hazırlanıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİLİK

Dünyanın ileride gelen elektrikli araç firmalarından BYD, plug-in hibrit (PHEV) modeli Qin L ile otomotiv sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Qin L, BYD'nin Hanedan serisine başka bir boyut kazandırırken, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş teknolojisi ile gözleri kendine çeviriyor. 16.000 dolarlık (490 bin TL) başlangıç fiyatıyla Qin L, sektörde oldukça yankı uyandırmaya hazır.

BYD'nin Dynasty serisinde yer alan Qin, Tang, Song, Yuan ve Han modelleri arasına katılan Qin L, kompakt bir sedan olarak tanımlanıyor ve mevcut Qin PLUS modelinin üzerinde konumlandırılıyor. Casus fotoğraflarda kamuflajsız görünen Qin L'nin tasarımı, BYD Han'ın tasarım dilini yansıtıyor. Ön farlar ve tampon içine yerleştirilen büyük ızgara ise dikkat çekici bir ön cephe sunuyor.

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4830/1900/1495 mm boyutlarında ve 2790 mm dingil mesafesinde olan Qin L, geniş iç hacmi ile konforu ön planda tutuyor. Araç, modern iç tasarımı ve tamamen dijital gösterge paneli ile teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanmayı amaçlıyor.

EKONOMİK FİYATA SATILACAK

1.5L motor ve 160 kW güç üretebilen elektrik motorundan oluşan kuvvetli bir plug-in hibrit sistemi olan Qin L, BYD'nin 5. nesil DM-i teknolojisini kullanıyor. Lityum demir fosfat (LFP) pillerle donatılan aracın iki farklı batarya seçeneği var. Bu sayede tüketicilerin gereksinimlerine göre 60 km veya 90 km EV menzili sunuluyor.

Ülkemiz başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin elektrikli araçlara getirdiği ithalat kısıtlamaları, BYD gibi dev üreticileri PHEV modellere yönelmeye zorluyor. Türkiye'de yerli elektrikli otomobil üretimi Togg'u korumak için getirilen ithalat kısıtlamalarını aşan Qin L, bu strateji sayesinde Türkiye pazarında da rekabetçi bir konuma sahip olmayı amaçlıyor.

BYD'nin Dynasty serisindeki başarısını daha da yukarı taşıyacak Qin L PHEV sedan, hem çevreci özellikleri hem de ekonomik fiyatıyla otomobil tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday.

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