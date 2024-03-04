Türklerin en çok iltica ettiği ülkeler ortaya çıktı. Akın akın oraya gidiyorlar

Türkiye’den ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenler daha çok iltica yoluyla Avrupa ülkelerine ve Kanada’ya gidiyor. Euronews’te yer alan habere göre Türklerin en çok iltica ettiği ülke Almanya oldu. Almanya'nın sunduğu sosyal yardımlar, eğitim ve iş imkanları, Türkiye'den gidenler için çekici bir seçenek haline geldi.

Türkiye'den gidenlerin iltica ettiği diğer önemli ülkeler arasında ise Fransa, İsveç, Hollanda ve Kanada gibi Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Bu ülkeler, iltica başvurusunda bulunanlara sağladıkları haklar ve yaşam standartları ile dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın (EUAA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'ndeki iltica başvuruları 2023 yılında yüzde 18 artışla 1,14 milyona ulaştı.

Yeni veriler 2015-2016 mülteci krizinden bu yana iltica başvurularının en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.

27 AB üyesi ile birlikte İsviçre ve Norveç'i de kapsayan çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 2022'ye kıyasla iltica başvurularında yüzde 18'lik bir artış yaşandı ve 1,1 milyon başvuru alındı.

EN ÇOK BAŞVURU ALAN ÜLKELER

EUAA'nın son raporunda en fazla başvuru alan ülke, başvuruların yaklaşık üçte birinin yapıldığı Almanya oldu. Bu ülkeyi Fransa, İspanya ve İtalya izledi.

2023 yılında Almanya 334 bin başvuru ile çalışmada değerlendirilen ülkelere yapılan tüm başvuruların yüzde 29'unu alarak AB içinde sığınmacılar için en önde gelen varış noktası olma konumunu korudu.

Ancak Almanya tek başına, ikinci ve üçüncü en fazla başvuru yapılan ülkeler Fransa ve İspanya'nın toplamından daha fazla başvuru alması dikkat çekti.

Fransa 167 bin başvuru ile tüm başvuruların yüzde 15'ini, İspanya 162 bin başvuru ile yüzde 14'ünü ve İtalya da 136 bin başvuru aldı. Bu dört ülkenin aldığı başvuru sayısı, toplu olarak bu dönemde çalışmada incelenen 29 ülkeye yapılan tüm başvuruların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.