Birbirlerini görünce silahlarını çektiler.Herkes silahlandı sizin de başınıza gelebilir. Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de ortaya çıkan bir güvenlik kamerası görüntüsü, Türkiye'de silah çılgınlığının geldiği boyutu gözler önüne serdi. İki esnaf silahlarını çekti, çevrede kim var kim yok hiç dikkat bile etmeden silahlarını ateşledi. Esnaflardan biri öldü, diğeri yaralandı.

ÇİFT SİLAHI ÇEKTİ

Oto yıkamacısı Osman Tüşümel iddiaya göre husumetlisi olduğu Fırıncı LT'nin iş yerine geldi. İçeride bir süre dolaştı. Dükkandan çıktıktan sonra fırıncı LT'nin içeride olduğunu fark edince fırına girdi. Üzerinde iki silah vardı. İkisini de çekti peş peşe tetiğe bastı. Ortalık bir anda Teksas'a döndü. Fırıncı da silahı çekmişti. O da peş peşe tetiğe bastı. Kurşunlar havada çarpışıyordu.

OTO YIKAMACISI HUSUMETLİSİNİN AYAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİ

Oto Yıkamacısı Osman Tüşümel'in husumetlisinin ayaklarına ateş ettiği görüldü. Ayaklarından vurulan fırıncının kendisine ateş eden Osman Tüşümel'e açımadı. Fırıncının hedefinde husumetlisinin ölümcül noktaları vardı. Peş peşe tetiğe bastı. Bir şarjör mermiyi Osman Tüşümel'in üzerine acımasızca boşalttı.

YERE DÜŞEN ADAMIN ÜZERİNE KURŞUN SIKMAYA DEVAM ETTİ

Husumetlisini vurmak için fırına geldiği her halinde belli olan Osman Tüşümel yere düşmesine hareketsiz hale gelmesine rağmen bir şarjör mermiyi vücudunun çeşitli noktalarına yedi.

Bu sırada fırından ekmek alan bir vatandaşın, hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. Silahlı çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan anne ve çocuğunun ise panik yaşadığı, annenin çocuğuna sarılarak masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kasıyer ise işine devam ediyor.Fırıncı L.T.'nin Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı da kameralarda görüldü.