Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A haberleşme uydusunun fırlatılması için hazırlıkların tamamlandığını ve herhangi bir sorun yaşanmazsa bu gece yörüngeye fırlatılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız," ifadesini kullandı.

Türk mühendisler tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece saat 00.20'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Space X firması tarafından yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yayınlaması bekleniyor. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı kurarak bu heyecanı Türkiye'ye aktaracak.