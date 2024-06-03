TÜRKSAT 6A uydusunun tarihi yolculuğu yarın başlıyor

Üretim, entegrasyon, test ve paketleme süreci Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandı.

Türksat 6A uydusu, fırlatmada görev alacak personelle birlikte yarın Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da katılacağı uğurlama töreni sonrasında, uydunun fırlatma prosedürleri Space X tesislerinde başlatılacak.

Türksat 6A'nın yörüngeye fırlatılması ise 8-15 Temmuz tarihleri arasında planlanıyor.